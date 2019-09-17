Экстремальная площадка для молодежи. Новый скейтпарк открыли в Лесном городке

Прокатиться на скейтборде, самокате или велосипеде теперь смогут жители в Лесном городке. В поселке открыли новый скейтпарк.

Местные жители признались, что такой экстрим-зоны для молодежи не хватало. Площадь новой площадки составляет около 400 квадратных метров.

Площадка для будущих чемпионов. В Звенигороде открыли новый скейтпарк Подробнее

«В этом году у нас по программе было строительство двух парков. Один мы открыли несколько месяцев назад в Звенигороде. Он пользуется огромной популярностью, и мы получаем только слова благодарности от жителей, молодежи нашей. Все хотят еще и еще таких скейтпарков, и зон активностей», — сказал Андрей Иванов, глава Одинцовского городского округа.

На спортивном объекте несколько элементов для выполнения разных трюков. Площадка подойдет как для опытных спортсменов, так и для новичков. Построили спортивный объект по губернаторской программе «Спорт Подмосковья».