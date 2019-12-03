Эксперты развеяли миф, что сжигание жира начинается только после 30 минут тренировки
Эксперты опровергли распространенное мнение, что сжигание жира начинается только через 30 минут после начала тренировки, сообщило сообщил портал Focus.de.
Были проведены исследования, которые показали, что даже десять минут тренировки с двухминутной разминкой и тремя минутами охлаждения будут эффективными. Эксперты рассказали, что даже при таком режиме будет снижаться содержание жира в организме, а самочувствие будет улучшаться, написало ИА Nation News.
Так же специалисты рассказали, что мнение, будто тренировки на свежем воздухе эффективнее занятий в зале — на самом деле неверно. При хорошей вентиляции помещения, тренировка в спортзале принесет больше пользы, чем занятие рядом с оживленными дорогами. Кроме этого, низкие температуры или чрезмерное тепло на улице тоже негативно влияют на тренировочный процесс.