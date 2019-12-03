Эксперты развеяли миф, что сжигание жира начинается только после 30 минут тренировки

Были проведены исследования, которые показали, что даже десять минут тренировки с двухминутной разминкой и тремя минутами охлаждения будут эффективными. Эксперты рассказали, что даже при таком режиме будет снижаться содержание жира в организме, а самочувствие будет улучшаться, написало ИА Nation News.

Так же специалисты рассказали, что мнение, будто тренировки на свежем воздухе эффективнее занятий в зале — на самом деле неверно. При хорошей вентиляции помещения, тренировка в спортзале принесет больше пользы, чем занятие рядом с оживленными дорогами. Кроме этого, низкие температуры или чрезмерное тепло на улице тоже негативно влияют на тренировочный процесс.