Эксперты рассказали, как выживает фитнес-индустрия во время коронавируса

Дмитрий Кононов, эксперт в сфере фитнес-бизнеса, заявил, что после перехода в режим самоизоляции индустрия столкнулась с огромной конкуренцией.

«Карантин заставил весь бизнес переориентироваться на дистанционную связь. И тренеры, чтобы сохранить минимальную выручку, проводят групповые и индивидуальные занятия с помощью веб-приложений», — сообщил он.

Многие фирмы запустили онлайн-уроки. Это и посетителям фитнес-залов плюс, и тренерам.

Бизнес-тренер в сфере фитнес-индустрии Владимир Воропаев считает, что крупные фитнес-залы сделают все, чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями. Он рассказал, что толковые руководители помогают своим тренерам. Они оплачивают им коммерческий аккаунт, устанавливают все площадки для работы в системе ZOOM, разрабатывают и продумывают всю воронку продаж для текущих и будущих клиентов.