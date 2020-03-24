Эксперты рассказали, как детям-спортсменам поддерживать форму во время карантина

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сказала, что для тренировок достаточно использовать три ступеньки и скакалку.

«Это можно делать дома и на улице, в местах, отдаленных от людей», — уточнила она.

Также по ее словам, «дома можно растягиваться, бегать на месте», «существует масса упражнений для стоп, колен, прыжков, бедра и чего угодно».

Советы по поддержанию физической формы юного спортсмена дал и чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев.

«Карантин же не требует не ходить в парки, вот, вперед — в парки. Это на поверхности. Дома тренироваться можно. Мы делали тренировки на улице с полной выкладкой — и ничего. Понятно, что специализированной работы не будет, но тем не менее это позволит не заплыть жирком», — рассказал боксер.