Спорт 30 марта 2023, 18:47 Эксперты по просьбе МОК установят критерии находящихся на военной службе спортсменов МОК попросил экспертов дать оценку по определению российских военнослужащих-спортсменов РИА «Новости»

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Международный олимпийский комитет (МОК) призвал экспертов определиться к критериями для спортсменов, которые состоят на службе в российских военных структурах. Об этом сообщил глава МОК Томас Бах. Его процитировал ТАСС.

Бах назвал вопрос сложным. Поэтому, по его словам, представителям комитета пришлось обратиться за мнением по делу к военным экспертам.

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«Это сделано для того, чтобы разграничить срочную службу, которая существует в России, и тех, кто продолжает служить после ее окончания по собственному желанию», — сказал он.

Глава МОК призвал представителей независимых комиссий международных федераций учитывать этот вопрос, чтобы в итоге по всем видам спорта действовали общие правила. Бах также возмутился двойными стандартами выступивших против россиян и белорусов стран. По его словам, эти государства грубо игнорируют мнение специальных представителей ООН в вопросе прав атлетов.

Во вторник, 29 марта, МОК предложил допустить российских и белорусских спортсменов до мировых первенств в нейтральном статусе, а также без флагов и гимнов. Кроме того, для участия в соревнованиях атлетам запретили поддерживать «боевые действия» и представлять военные ведомства.