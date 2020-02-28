Эксперты отреагировали на возможные гастроли «Вашингтон Кэпиталз» в России

По данным издания, вице-комиссар НХЛ Билл Дейли рассказал, что лига рассматривает вариант с приездом «Кэпиталз» в Европу осенью 2020 года. Осталось неизвестным, с кем именно будет играть клуб и какие это будут матчи — календарные или выставочные.

«Какими врагами могут быть гости из Америки, если на ведущих ролях у них сегодня пятеро россиян?» — задались вопросом авторы материала.

Они напомнили о том ажиотаже, который вызывали у отечественных болельщиков стычки с НХЛ. Сейчас же в случае с «Вашингтон Кэпиталз», по их мнению, затея теряет смысл.

«А что теперь: московское „Динамо“ против русского „Вашингтона“ — свои против своих. Ни нерва, ни интриги. Так — некое подобие давно доставших всех Матчей звезд», — отметили обозреватели.