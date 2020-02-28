    28 февраля 2020, 12:57

    Эксперты отреагировали на возможные гастроли «Вашингтон Кэпиталз» в России

    Артур Блянихов

    Обозреватели «Советского спорта» оценили вероятный приезд клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Россию.

    По данным издания, вице-комиссар НХЛ Билл Дейли рассказал, что лига рассматривает вариант с приездом «Кэпиталз» в Европу осенью 2020 года. Осталось неизвестным, с кем именно будет играть клуб и какие это будут матчи — календарные или выставочные.

    «Какими врагами могут быть гости из Америки, если на ведущих ролях у них сегодня пятеро россиян?» — задались вопросом авторы материала.

    Они напомнили о том ажиотаже, который вызывали у отечественных болельщиков стычки с НХЛ. Сейчас же в случае с «Вашингтон Кэпиталз», по их мнению, затея теряет смысл.

    «А что теперь: московское „Динамо“ против русского „Вашингтона“ — свои против своих. Ни нерва, ни интриги. Так — некое подобие давно доставших всех Матчей звезд», — отметили обозреватели.