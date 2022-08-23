Эксперт Зимин заявил о необходимости конкуренции между спортсменами

Российские спортсмены должны продолжать чувствовать конкуренцию для того, чтобы не потерять свой уровень. Таким мнением поделился организатор спортивных соревнований Николай Зимин. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, санкции не должны стать помехой для российского спорта. Он подчеркнул, что в столь напряженный период важно развивать внутренние спортивные соревнования.

«Без соревнований, без создания конкуренции между спортсменами, в том числе конкуренции между соревнованиями, мы не сможем активно развивать спорт. Важно находить ресурсы и средства при наличии желания и мотивации», — заявил Зимин.