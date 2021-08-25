Эксперт спрогнозировал итоги матча «Зенита» и ЦСКА

Встреча «Зенита» и ЦСКА пройдет 26 августа в рамках шестого тура чемпионата России. Футбольный специалист Владимир Нахратов предположил, как пройдет этот матч. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Команды встретятся на поле «Зенита». Специалист отметил, что у клуба есть значительное преимущество перед ЦСКА.

«„Зениту“ нужен сильный раздражитель, чтобы сыграть на пределе возможностей. Таким раздражителем может стать ЦСКА, с которым наша команда много лет боролась за золотые медали», — пояснил эксперт.

По его словам, ЦСКА делает ставку на молодых футболистов, однако это не лучшая стратегия. Специалист отметил, что на данный момент эти игроки не показывают хороших результатов.