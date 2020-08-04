Эксперт: «С этим сезоном в КХЛ пока много непонятного»

По его словам, пока известна только дата старта соревнований — 2 сентября. Но не опубликован календарь и пока не известны многие другие подробности.

«Главный вопрос — участие в чемпионате зарубежных клубов. Китайский „Кунлунь“ готов базироваться на протяжении всего сезона в подмосковных Мытищах с одобрения лиги. Но откроются ли к сентябрю границы в Европе?» — заключил Шестаков.