Эксперт рассказал о количестве туристов в Санкт-Петербурге на Евро-2020

Эксперт уверен, что более миллиона туристов из разных стран стоит ожидать в Петербурге на Чемпионате Европы по футболу в этом году.

«Должен сказать, что международные мероприятия — это двигатель развития города и страны. С точки зрения туризма футбол — это прекрасный повод для демонстрации нашего комбинированного туристического продукта», — заявил Панкевич.