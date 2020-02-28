Эксперт рассказал о количестве туристов в Санкт-Петербурге на Евро-2020
Евгений Панкевич, глава комитета по развитию туризма, в беседе с сайтом «Невские новости» рассказал, сколько туристов стоит ждать в Санкт-Петербурге во время Евро-2020.
Эксперт уверен, что более миллиона туристов из разных стран стоит ожидать в Петербурге на Чемпионате Европы по футболу в этом году.
«Должен сказать, что международные мероприятия — это двигатель развития города и страны. С точки зрения туризма футбол — это прекрасный повод для демонстрации нашего комбинированного туристического продукта», — заявил Панкевич.