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    22 июля 2020, 17:58

    Эксперт прокомментировал возвращение «Химок» в РПЛ

    Дарья Морозова

    Главный тренер Сергей Юран назвал праздником выступление футбольного клуба «Химки» в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщило «Радио 1».

    Также Юран поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева.

    «В первую очередь, хочу поблагодарить губернатора Московской области, потому что все-таки Андрей Юрьевич вмешался. Я так понял, что все было на контроле. РПЛ для Московской области, для болельщиков, прежде всего, престиж. Я работал в «Химках», когда команда была в Премьер-Лиге.Это полный стадион, город шумит, это праздник для болельщиков, для жителей! Я радуюсь за них. Мы вернулись в РПЛ, и это здорово», — заключил тренер.

    Юран назвал возвращение в РПЛ престижем для команды.

    Новости SMI.FM