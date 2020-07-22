Эксперт прокомментировал возвращение «Химок» в РПЛ

Также Юран поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В первую очередь, хочу поблагодарить губернатора Московской области, потому что все-таки Андрей Юрьевич вмешался. Я так понял, что все было на контроле. РПЛ для Московской области, для болельщиков, прежде всего, престиж. Я работал в «Химках», когда команда была в Премьер-Лиге.Это полный стадион, город шумит, это праздник для болельщиков, для жителей! Я радуюсь за них. Мы вернулись в РПЛ, и это здорово», — заключил тренер.

Юран назвал возвращение в РПЛ престижем для команды.