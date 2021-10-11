Эксперт прокомментировал возвращение Гусева в СКА

Хоккейный телекомментатор Андрей Шестаков прокомментировал возможное возвращение нападающего Никиты Гусева в СКА. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Два года назад Никита Гусев после успешного выступления в КХЛ решил перейти в НХЛ. Однако заграницей спортсмену не удавалось показать себя. В «Нью-Джерси» хоккеист получал мало игрового времени, во «Флориде» он также потерпел неудачу. Телекомментатор Андрей Шестаков заявил, что такой расклад связан вовсе не с уровнем мастерства Гусева.

«Никита Гусев не заиграл в НХЛ из-за того, что слишком нестандартный для хоккея, который там распространен. С ним произошла примерно та же история, что с Вадимом Шипачевым, только тот очень быстро понял, что в Америке у него не пойдет, и уже через несколько месяцев вернулся в Россию», — заявил он.