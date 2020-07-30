Эксперт прокомментировал возможную сумму контракта Кокорина со спартаковцами
Заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили обсудил с ИА НСН возможную сумму контракта Александра Кокорина с московским «Спартаком».
Кавазашвили напомнил, что у бомбардира был выбор между двумя столичными клубами — «железнодорожниками» и «красно-белыми».
«В „Локомотиве“ ему предложили три миллиона евро, если Кокорин перейдет к ним. Но если он перейдет в „Спартак“ — значит, ему предложили больше», — предположил собеседник информагентства.
Он обратил внимание на то, что в стане спартаковцев для Кокорина есть место форварда, и он сможет помочь клубу.