Эксперт прокомментировал возможную сумму контракта Кокорина со спартаковцами

Кавазашвили напомнил, что у бомбардира был выбор между двумя столичными клубами — «железнодорожниками» и «красно-белыми».

«В „Локомотиве“ ему предложили три миллиона евро, если Кокорин перейдет к ним. Но если он перейдет в „Спартак“ — значит, ему предложили больше», — предположил собеседник информагентства.

Он обратил внимание на то, что в стане спартаковцев для Кокорина есть место форварда, и он сможет помочь клубу.