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    30 июля 2020, 19:24

    Эксперт прокомментировал возможную сумму контракта Кокорина со спартаковцами

    Артур Блянихов

    Заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили обсудил с ИА НСН возможную сумму контракта Александра Кокорина с московским «Спартаком».

    Кавазашвили напомнил, что у бомбардира был выбор между двумя столичными клубами — «железнодорожниками» и «красно-белыми».

    «В „Локомотиве“ ему предложили три миллиона евро, если Кокорин перейдет к ним. Но если он перейдет в „Спартак“ — значит, ему предложили больше», — предположил собеседник информагентства.

    Он обратил внимание на то, что в стане спартаковцев для Кокорина есть место форварда, и он сможет помочь клубу.

    Новости SMI.FM