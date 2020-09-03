Эксперт прокомментировал переход Миранчука в «Аталанту»
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев выразил мнение о переходе Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту». Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным сайта «Газета.ru», Анатолий Воробьев считает, что футболист принял правильное решение. Он похвалил спортсмена и заявил, что тот молодец.
«И в отличие от других наших раскрученных футболистов — Артема Дзюбы и Александра Кокорина — он сделал то, о чем другие говорят», — заключил Воробьев.