Ломакин считает, что у ЦСКА были шансы одержать победу. Но все же выиграл «Зенит» по определенным причинам. Эксперт выделил мастерство футболистов «Зенита» и добавил, что у них игра поставлена лучше, чем у других команд.

«Команда как будто продолжает предыдущий сезон, играет в свой футбол и добивается результата», — заключил Ломакин.