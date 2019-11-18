По словам Рашида Рахимова, то, что команда Бельгии — фаворит в группе, было ясно сразу.

«Соперник наглядно продемонстрировал разницу в классе и исполнительском мастерстве, которая существует между двумя командами», — пояснил он.

По информации «Парламентской газеты», Рахимов отметил, что в первом матче с бельгийцами российские футболисты играли неплохо.

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«А в нынешнем им не хватило азарта. Он появился лишь во втором тайме, когда соперник начал играть медленнее», — подчеркнул тренер.

Он также пояснил плюсы данной встречи: тренерский штаб теперь может проанализировать ошибки и исправить их.

«Не вижу ничего страшного в этом результате. Сборная провела хороший отборочный цикл, и данная осечка не должна опустить ее на ступень ниже. Все равно мы обеспечили себе участие в чемпионате Европы, и до начала турнира есть еще время, чтобы поработать над теми аспектами, которые нужно улучшить», — заметил Рахимов.

Ранее украинский комментатор Виктор Вацко высмеял российских футболистов из-за проигрыша в матче с Бельгией. Российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин ответил на слова коллеги.