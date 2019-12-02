Эксперт предупредил о новых «козырях» WADA против РФ

Глава ОКР счел неадекватным предложение комитета WADA отстранить Россию Подробнее

По данным информагентства, Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить РФ от участия в крупнейших спортивных соревнованиях на ближайшие четыре года. Таким образом отечественные спортсмены смогут выступить на токийской Олимпиаде только под нейтральным флагом. Окончательное решение по этому вопросу будет принято девятого декабря.

По мнению Любимова, к этому сроку у WADA могут появиться определенные козыря, о которых пока ничего неизвестно. Эксперт напомнил, что организация если и «выбрасывает», то только один козырь.

«Скорее всего, один из козырей — предъявят, что у нас в разных федерациях работают тренерами люди, которые были пойманы на допинге», — отметил президент Клуба Истории и Статистики спорта.