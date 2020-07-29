Эксперт предположил, когда Кокорин вернется в «Зенит»

По его словам, Кокорин скорее всего будет играть в «Зените», а не в «Спартаке» или «Локомотиве». Он уточнил, что для этого нужно решить разногласия, связанные с финансовой составляющей.

«Клубы не желают поднимать потолок зарплат, потому что один, пусть даже самый лучший футболист, получает одну сумму, но потом придет еще парочка и скажет: чем мы хуже?» — рассказал Галямин.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг выразил мнение о дальнейшей карьере нападающего Александра Кокорина. Он считает вполне вероятным, что спортсмен может остаться в составе команды. «Есть ли вероятность, что Кокорин останется в „Сочи“? Да», — исчерпывающе ответил Ротенберг.

Также стало известно, что московский клуб «Спартак» предложил нападающему «Зенита» Александру Кокорину трехлетний контракт, и сообщил о готовности выполнить все его финансовые требования. Сумма трансфера не разглашается.