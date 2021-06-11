Эксперт оценил шансы сборной России в матче с Бельгией

12 июня состоится первый матч сборной России на Евро-2020 — наши футболисты сыграют с командой Бельгии. Футбольный эксперт газеты «Петербургский дневник» Алексей Стрепетов оценил шансы российской сборной.

В отличие от многих болельщиков, Стрепетов настроен довольно оптимистично.

«Сборная России на Евро-2020 должна уважать своих соперников, но ни в коем случае не бояться их — ни бельгийцев, ни датчан, ни тем более финнов. При поддержке своих болельщиков в Петербурге россияне могут сыграть успешно, выйти из группы», — уверен он.

Российская сборная проиграла оба матча Бельгии в отборочной группе. Но по мнению эксперта, это позволит нашей сборной в предстоящем матче учесть свои ошибки.

«Станислав Черчесов и его штаб наверняка изучили игру бельгийцев до мелочей. Будет очень важно организованно и строго сыграть в обороне. Думаю, что Черчесов выберет схему с тремя центральными защитниками и двумя опорными полузащитниками. Надо будет встречать бельгийцев подальше от своих ворот. Разрушать их атаки уже в середине поля. Если удастся не позволить им проводить излюбленные фланговые атаки, это уже будет успехом», — считает Стрепетов.