Эксперт оценил шансы сборной РФ по хоккею на Олимпиаде-2022 в случае отказа от участия игроков НХЛ

В России среди хоккеистов наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Уже более 100 игроков за последнее время были отправлены на карантин. О том, как будут складываться выступления сборной России по хоккею в случае отказа хоккеистов НХЛ от участия в Олимпиаде в Пекине, рассказал сайту телеканала «Звезда» руководитель спецпроектов Федерации хоккея Санкт-Петербурга Дмитрий Малов.

По словам эксперта, российская сборная будет достойно представлять интересы страны вне зависимости от того, смогут участвовать игроки НХЛ или нет.

«Наша сборная и без энхаэловцев будет достойно представлять интересы страны. Мы рассчитываем на их приезд. Посчитайте, сколько в каждой команде реально игроков НХЛ. Ну одно звено. Мы знаем примеры, когда матчи выигрываются двумя звеньями. Да, конечно, это станет минусом с точки зрения зрелищности, но во всех национальных командах масса игроков, которые рвутся играть», — отметил Малов.

Эксперт добавил, что игроки НХЛ добавили бы преимущество российской сборной, однако «безысходной ситуации нет».