Эксперт оценил шансы России в матче против Финляндии

Сборная России встретится с командой Финляндии в рамках второй игры на чемпионате Европы по футболу. Спортивный журналист Алексей Осин оценил шансы российских спортсменов. Своим мнением эксперт поделился в эфире радио Sputnik.

Команды сразятся 16 июня в Санкт-Петербурге. Осин заявил, что игра в домашней обстановке добавит российским футболистам шансов на победу.

«Разумеется, нужны какие-то корректировки в составе, но это уже дело тренерского штаба, думаю, что и здесь резервы есть, то есть шансы победить неплохие», — отметил он.

Журналист подчеркнул, что при негативном исходе игры российской команде придется покинуть чемпионат. Он также отметил, что тренеры нашей сборной решили сделать упор именно на второй матч. По словам Осина, от бельгийцев стоит ожидать победы во всех групповых матчах.

Ранее российская сборная проиграла в матче с Бельгией со счетом 3:0. Победа в этом матче вывела бельгийцев на первое место в группе.