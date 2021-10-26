Эксперт оценил идею ввести допинг-контроль на киберспортивных турнирах

Эксперт по видеоиграм и киберспорту Александр Кузьменко прокомментировал предложение ректора МИРЭА Игоря Тарасова ввести допинг-контроль на российских киберспортивных турнирах. Об этом написал RT.

«Как у обычных футболистов есть тренировочные базы, спонсоры и форма — то же самое есть у самых наших лучших киберспортсменов. Допинг-контроль — это интересно», — сказал Кузьменко.

В то же время он заметил, что в киберспорте допинг будет скорее редкостью.

«Те игроки, которые играют профессионально, они уже точно не пользуются никаким допингом, потому что проблему „быстро быстро кликать мышкой“ невозможно решить стероидами», — пояснил эксперт.