Эксперт объяснил, как создать мини-футбольный клуб в России

Исполнительный директор МФК «Спартак» Александр Лихачев рассказал, как создать мини-футбольный клуб в нашей стране. По его словам, важно наличие средств и хороших игроков, написал портал «Ридус».

«В мини-футболе в первую очередь нужно понять, какими инструментами вы располагаете. Если есть команда профессионалов и достаточный бюджет, то сделать это несложно. Есть много примеров команд, которые таким образом сейчас выступают как в Высшей лиге, так и в Суперлиге», — отметил спортсмен.

Как считает Лихачев, создать команду можно за два-три сезона. Сперва важно сформировать базис из игроков для первого сезона. Далее необходимо обнаружить слабые стороны и исправить ошибки. Эксперт рассказал, что в мини-футболе все друг друга знают. От «старшего брата» он отличается тем, что игроки не получают очень больших зарплат. Обычно контракт игрока из Высшей лиги составляет от 70 до 120 тысяч рублей.