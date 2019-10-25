Эксперт назвал лучших футбольных тренеров России

Бывший тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев открыл топ-список. В 2003 году он вывел клуб в Премьер-лигу и завоевал бронзу чемпионата. Однако спустя десять лет он перешел в «Ростов». Благодаря ему команда обыграла «Аякс» и «Баварию» в матчах Лиги чемпионов.

В перечень также попал Валерий Газзаев, известный как игрок московского «Динамо» и лучший бомбардир Кубка обладателей кубков УЕФА-1984/1985. Под его тренерским руководством «Алания» завоевала «золото» в чемпионате России в 1995 году, а ЦСКА выиграл несколько медалей чемпионата России, Кубка России и Суперкубка страны. Кроме того клуб стал победителем Кубка УЕФА.

Юрий Морозов показал футбольному миру Андрея Аршавина и Александра Кержакова во время тренерства в петербургском «Зените». Однако основную часть карьеры наставник провел в «Адмиралтейце» и «Динамо».

Олег Романцев получил восемь чемпионских званий, будучи тренером московского «Спартака». А в 1979 году Романцев стал чемпионом СССР, играя за «Спартак»

Сергей Семак вывел «Уфу» в Лигу Европы, а «Зенит» взял золотые медали чемпионата России.

Юрий Семин связал свою карьеру с футболом, став полузащитником московского «Динамо», а позже и обладателем Кубка СССР 1970 года. Он в качестве тренера помог «Локомотиву» одержать не одну победу в чемпионате России.

Леонид Слуцкий трижды принес ЦСКА победу в чемпионате России и выход в финал в Кубке и Суперкубке страны. В настоящее время Слуцкий тренирует голландский «Витесс».

Станислав Черчесов прославился после выступления сборной России на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Ему удалось вывести команду в четвертьфинал. Также Черчесов успешно выступал в московском «Спартаке» в качестве голкипера.