Эксперт назвал фамилии российских фигуристок, достойных Олимпиады

На соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр России нужно отправлять Камиллу Валиеву, Александру Трусову и Анну Щербакову. Шансы Лизы Туктамышевой на поездку в Пекин пока не велики. Об этом в беседе с «360» заявил спортивный обозреватель Сергей Дадыгин.

Он отметил, что у Туктамышевой был шанс опередить Щербакову, если бы не допущенная ошибка во второй программе с тройным акселем, за которые она потеряла сразу 10 баллов.

«По спортивному принципу должны ехать Валиева, Щербакова и Трусова. Но в спорте так бывает, что звезды так сходятся на небе, что происходят непонятные вещи. <…> Всей своей карьерой Лиза заслужила выступить на Олимпиаде, а ей никак не удавалось. Она ни в Сочи не попала, ни в Пхенчхан. И пока не попадает на Олимпиаду в Пекин», — подчеркнул Сергей Дадыгин.

По словам эксперта, для победы в Пекине у фигуристок в запасе должны быть три четверных прыжка. На такой трюк способны Валиева и Трусова. Щербакова делает только один, а Туктамышева ни одного.

«Ее тренер Мишин увидев, что он не до конца готов, решил не вставлять его в программу. Лиза пока выполняет три тройных акселя в произвольной», — резюмировал эксперт.

На чемпионате России первое место заняла Камилла Валиева. По итогам выступления она набрала 283,48 балла. Второе место досталось Александре Трусовой с результатом результат 248,6 балла. Тройку лидеров с результатом 239,56 балла замкнула действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

По правилам, занявшие на чемпионате России первое и второе место спортсмены могут участвовать на Олимпийских играх. Обладательницу третьей путевки выберет тренерский совет. Окончательный состав может корректироваться по результатам выступления на чемпионате Европы.