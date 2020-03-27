Эксперт: «Летние Игры в 2021-м году уже будут совсем другими соревнованиями»

По его словам, «Летние Игры в 2021-м году уже будут совсем другими соревнованиями», «по-другому будет строиться подготовительный процесс, кто-то травмируется, без этого не бывает».

«Многие спортсмены закончат карьеру…», — уточнил Любимов, — «Но для некоторых молодых спортсменов появится дополнительный шанс поехать на Игры».