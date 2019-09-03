Экс-защитника «Реала» обвинили в распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер подозревается в хранении и распространении детской порнографии. Об этом сообщило издание Bild.

По данным издания, футболиста «сдала» полиции его подруга, которая нашла в телефоне Метцельдера 15 снимков, которые он хранил в мессенджере WhatsApp.

Во вторник, 3 сентября, немецкая полиция изъяла у Метцельдера его телефон и компьютер. Сам футболист пока остается на свободе.

Бывший защитник «Боруссии», «Шальке» и «Реала» работает детским тренером, уточняет sovsport.ru.

Кристоф Метцельдер анонсировал завершение своей профессиональной карьеры по окончании сезона в мае 2013 года. В следующем году он стал тренером юношеской команды «Хальтерна».

В составе сборной Германии Метцельдер становился серебряным призером Чемпионата мира 2002 года, бронзовым призером чемпионата мира 2006 года, а также бронзовым призером Кубка конфедераций в 2005 году.

Кроме того, в 2002 году он был назван лучшим футболистом Европы до 23 лет.