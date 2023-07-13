Спорт 13 июля 2023, 17:46 Экс-защитник ЦСКА Пономарев заявил, что у «Зенита» больше шансов победить в Суперкубке

Читать 360tv в

Футболисты «Зенита» показывали лучшие результаты в последних играх, чем армейцы, поэтому у них больше шансов на победу в Суперкубке. Таким мнение с «Газетой.ru» поделился экс-защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев.

По его словам, игроки ЦСКА расслабились и показали крайне невыразительную игру в товарищеском матче с «Динамо». Пономарева разочаровало выступление армейцев. Поэтому он и ставит на победу петербургского «Зенита».

Реклама

«Будет очень бескомпромиссная игра, и кто победит, очень трудно сказать. Все-таки где-то процентов 60 я бы отдал „Зениту“ и 40 — ЦСКА. Ситуацию я объяснил, меня просто обескуражили эти матчи с „Динамо“», — отметил Владимир Пономарев.

Авторы: