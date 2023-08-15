Спорт 15 августа 2023, 00:11 Экс-защитник ЦСКА Пономарев заявил, что доволен стартом команды в РПЛ

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Клуб ЦСКА неплохо показал себя в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким мнением поделился экс-защитник столичной команды и сборной СССР Владимир Пономарев, сообщила «Газета.Ru».

«Старт сезона нормальный — три победы в четырех играх, девять очков из 12 возможных, это хорошо. Самое главное на старте сезона — быть вверху турнирной таблицы», — заявил спортсмен.

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Специалист подчеркнул, что тренер Владимир Федотов грамотно регулирует состав команды.

Игра четвертого тура ЦСКА — «Сочи» состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Армейский клуб победил со счетом 3:1.