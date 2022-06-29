Экс-защитник «Спартака» Кутепов перейдет в «Торпедо»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов перейдет в «Торпедо». Футболист уже согласовал условия контракта, сообщил «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Кутепов подпишет с «Торпедо» соглашение, которое будет рассчитано на два года. Вскоре о переходе будет объявлено официально.

Илья Кутепов покинул «Спартак» в начале текущего лета в статусе свободного агента, поэтому футболист перейдет в «Торпедо» бесплатно, пояснила «Свободная пресса».