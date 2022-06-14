Экс-защитник «Спартака» Ещенко покинет тренерский штаб клуба

Экс-защитник «Спартака», входивший в тренерский штаб клуба, Андрей Ещенко покидает столичную команду. Об этом во время пресс-конференции заявил спортивный директор красно-белых Лука Каттани, написал сайт «Чемпионат».

«Ещенко необходим новый вызов. Мы предложили ему работу в академии, но его это не устроило. Он покидает „Спартак“», — процитировало РИА ФАН слова Каттани.

Андрей Ещенко в качестве игрока провел за столичный клуб более 100 матчей. Он является чемпионом и обладателем Суперкубка России в составе «Спартака».