Спорт 14 марта 2023, 00:44 Экс-защитник сборной России Новосельцев завершил карьеру в 31 год Экс-защитник сборной России Иван Новосельцев объявил о завершении карьеры в футболе РИА «Новости»

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Бывший защитник сборной России по футболу Иван Новосельцев объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Объявляю о завершении профессиональной карьеры футболиста. Хочу поблагодарить всех, кто разделял со мной мгновения этого чудесного вида спорта, всех, кто был со мной на протяжении футбольного пути, партнеров по команде, тренеров, которые многому научили, и всех, кто был причастен к моему становлению», — отметил он.

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Новосельцев выразил слова благодарности своим родителям и болельщикам, заверив, что футбол навсегда остался в его сердце.

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Последним клубом, за который играл Новосельцев, стал тульский «Арсенал». Футболист провел в его составе весь прошлый сезон. Также за время своей карьеры спортсмен выступал за клубы «Истра», столичное «Торпедо», махачкалинский «Анжи» и «Сочи». Также он участвовал в пяти матчах в составе сборной России.

Нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбу не взяли в расширенный состав команды России по футболу на мартовский сбор. Спортсмен прокомментировал на эту новость, отметив, что не способен противиться решению.