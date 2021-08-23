Экс-защитник сборной России назвал Смолова лучшим форвардом РПЛ

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал выступление Федора Смолова в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (2:1). По его словам, Смолов стал лучшим форвардом РПЛ. Об этом сообщил «Советский спорт».

«На мой взгляд, Федор сейчас лучший нападающий в РПЛ. Он находится в очень хорошей форме. Мне понравилось высказывание Карпина. Он вызывает в сборную тех, кто на данный момент сильнее», — рассказал Сенников.

Он отметил, что сейчас необходимо предъявлять претензии тем спортсменам, которые находятся не в очень хорошей форме, передала «Газета.ru».