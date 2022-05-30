Экс-вратарь «Спартака» Кавазашвили рассказал, кто может занять пост тренера команды

В СМИ появилась информация о том, что тренер «Спартака» Паоло Ваноли может покинуть клуб, однако окончательного диалога между ним и руководством пока не состоялось. Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, кто занять этот пост вместо итальянца. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам спортсмена, доверить это место можно только российскому специалисту. Он подчеркнул, что на данный момент в стране есть много ветеранов футбола, которые смогли бы стать достойными наставниками «Спартака».

«Фамилии я говорить не буду, это не моя прерогатива сегодня, но то, что такие футболисты, тренеры, ветераны ждут своего часа, — это 200%», — заявил Кавазашвили.