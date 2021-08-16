Экс-вратарь сборной СССР: Шевченко снова возглавит сборную Украины после перерыва

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь сборной СССР, в разговоре с «Газетой.ru» выразил мнение, что бывший тренер сборной Украины вернется после того, как поработает где-то еще. Андрей Шевченко ушел в отставку в начале августа, его заменил Александр Петраков.

«Шевченко — профессионал, он добился хорошего результата, выйдя в четвертьфинал чемпионата Европы. Я очень сожалею, что он принял решение уйти из сборной Украины. Он как был великим футболистом, таким же великим человеком и остался. Он человек чести и достоинства. Думаю, что он сейчас поработает где-нибудь в другом месте, наберется опыта, а затем снова возглавит национальную команду своей страны», — уверен Кавазашвили.

Он добавил, что работа главным тренером сборной любой страны — очень тяжелая. Отберется ли Украина на чемпионат мира с новым тренером, пока сказать невозможно.

Андрей Шевченко был тренером сборной Украины с 2016 года. Под его руководством сборная выиграла 25 матчей.