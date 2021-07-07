Экс-вратарь сборной Дании оценил шансы своей страны на победу в полуфинале Евро-2020

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель оценил шансы сборной в предстоящем матче с Англией в полуфинале Евро-2020. Об этом написал RT со ссылкой на The Times.

По мнению Шмейхеля, шансы сборной Дании и сборной Англии на предстоящей встрече равны. Он не согласился с мнением, что Данию поставит в невыгодное положение тот факт, что матч пройдет на лондонском стадионе.

«Мир увидел менталитет наших игроков и их единство как коллектива после того, что случилось с Кристианом Эриксеном. За последние три недели они доказали всем, включая себя, что они способны справиться с любыми невзгодами. Думаю, этот полуфинал будет напряженным, всё зависит от того, какая из сторон воспользуется своими шансами», — сказал футболист.

Матч между Данией и Англией состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля.