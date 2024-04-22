22 апреля 2024, 12:40
Экс-владелец «Спартака» Федун положительно оценил отставку главного тренера Абаскаля
Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал отставку главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. По его мнению, наставник «поплыл», сообщил «Спорт-Экспресс».
«С тренером все понятно: есть результат — он молодец, нет — тренера долой. Что и произошло», — отметил Федун.
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Абаскаля уволили 14 апреля 2024 года. Его место временно занял Блаж Слишкович, под руководством которого команда разгромила «Ростов» и поднялась на четвертое место, добавил сайт kp.ru.
Отставки
Спартак
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