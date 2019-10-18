Экс-тренера «Манчестер Юнайтед» обвинили в сдаче матча

Футбольный агент Джузеппе Пальяра заявил, что в прошлом главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон замешан в организации договорного матча. Игра якобы прошла в рамках Лиги чемпионов.

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При этом сам агент вместе с коллегой Даксом Прайсом и бывшим ассистентом главного тренера английского клуба «Барнсли» Томми Райтом являются фигурантами дела о коррупции. Об этом сообщило издание Mirror.

Во время процесса Пальяра сообщил, что перед встречей «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» он отдал Фергюсону золотые часы Rolex. Их стоимость — около 35 тысяч евро. В итоге Фергюсон обеспечил нужный результат. О каком конкретно матче идет речь, неизвестно. Также Пальяра отметил, что тренер зарабатывал и на трансферах футболистов, вступая в сговор с агентом.

Алекс Фергюсон был главным тренером «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За это время клуб под руководством шотландца завоевал 38 трофеев. В том числе команда дважды становилась победительницей Лиги чемпионов. После Фергюсона у футбольного клуба сменилось несколько тренеров. Сейчас у руля «Манчестер Юнайтед» находится норвежец Уле Гуннар Сульшер.