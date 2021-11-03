Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на проигрыш клуба «Ювентусу»

Бывший тренер «Зенита» высказался о поражении команды в матче с «Ювентусом», который накануне прошел в Турине. По словам Властимила Петржелы, никто не мог и подумать, что «Зенит» проиграет с таким крупным счетом. Об этом написал «Петербургский дневник».

«Ну как же так? Снова провалились! Очень грустно! Никто не ожидал, что „Зенит“ проиграет с таким крупным счетом. Я вовсе был уверен, что команда увезет из Турина ничью или победу. Если уж такой слабый „Ювентус“ не обыгрывать», — отметил наставник.

Петржела также сообщил, что футболистам из «Зенита» немного не хватило мастерства, однако у них есть все шансы, чтобы стать суперкомандой.

«Правильно говорят у вас в стране — на дне. У „Зенита“ ведь есть возможности сделать суперкоманду… Но пока в очередной раз видим провал в Лиге чемпионов», — заключил экс-наставник петербургской команды.

Ранее стало известно, что «Зенит» уступил «Ювентусу» со счетом 2:4 в матче четвертого тура группового этапа ЛЧ.