Спорт 15 мая 2023, 14:21 Экс-тренер «Зенита» Петржела заявил, что наставником «Динамо» мог бы стать Личка

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Бывший наставник петербургского ФК «Зенит» Властимил Петржела высказался о том, кто мог бы стать новым тренером московского «Динамо» взамен уволенного Славиши Йокановича. Об этом сообщил RT со ссылкой на Metaratings.

Петржела заявил, что пост мог бы занять Марцел Личка. В настоящее время он тренирует команду «Оренбург», но, по мнению коллеги, заслуживает прорыва в карьере.

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«Я хотел бы, чтобы Личка пошёл на повышение в карьере, он очень трудолюбивый тренер. Я уважаю его за то, что он сделал в российском футболе. Если „Динамо“ пригласит его на должность главного тренера, то не ошибется», — подчеркнул Властимил Петржела.

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