Спорт 06 марта 2023, 14:23 Экс-тренер «Зенита» Петржела раскритиковал футболиста Дзюбу Экс-тренер «Зенита» Петржела заявил, что не стал бы брать Дзюбу в сборную России

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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал экс-нападающего петербургского клуба Артема Дзюбу, несмотря на то, что спортсмен забил три мяча «Ростову». Об этом сообщило РИА ФАН.

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Тренер подчеркнул, что «Ростов» является «посредственной командой», поэтому в совершенном Дзюбой хет-трике нет ничего особенного. Петржела отметил, что если бы он собирал сборную России, то не пригласил бы нападавшего. По словам Петржелы, понять, проявит ли себя Дзюба в качестве хорошего спортсмена, можно будет лишь спустя время.