Экс-тренер «Зенита» Петржела прокомментировал работу Семака | 360°

Спорт 14 сентября 2022, 12:46 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Экс-тренер «Зенита» Петржела прокомментировал работу Семака

Читать 360tv в

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в беседе с изданием «РБ Спорт» прокомментировал работу нового наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.

По словам Петржелы, быть тренером «Зенита» сейчас — самая скучная работа в России.

Реклама

Он объяснил свои слова тем, что российские клубы не играют в еврокубках, а в Российской премьер-лиге слишком слабая конкуренция, написала газета «Петербургский дневник».

Реклама

Бывшей тренер также отметил, что Семак «так и останется на своем уровне».

0 0 0 0 0 0