Экс-тренер «Зенита» Петржела прокомментировал работу Семака | 360°

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Экс-тренер «Зенита» Петржела прокомментировал работу Семака

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в беседе с изданием «РБ Спорт» прокомментировал работу нового наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.

По словам Петржелы, быть тренером «Зенита» сейчас — самая скучная работа в России.

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Он объяснил свои слова тем, что российские клубы не играют в еврокубках, а в Российской премьер-лиге слишком слабая конкуренция, написала газета «Петербургский дневник».

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Бывшей тренер также отметил, что Семак «так и останется на своем уровне».

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