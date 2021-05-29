Экс-тренер «Зенита» оценил шансы «Челси» и «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в финале Лиги чемпионов. Матч обещает быть одним из самых непредсказуемых в сезоне. Своим прогнозом с «360» поделился бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт.

«Фаворитом, конечно, является чемпион Английской премьер-лиги „Манчестер Сити“. Но, мне кажется, что сегодня может победить „Челси“», — заявил специалист.

По словам Раппопорта, «аристократы» очень преобразились после прихода из ПСЖ немецкого специалиста Томаса Тухеля. Именно благодаря ему сейчас «Челси» играет в финале ЛЧ.

«Сегодня будет очень упорная борьба. Пеп Гвардиола (наставник „Манчестер Сити“ — прим. ред.) давно не выигрывал трофеев. И сейчас, пожалуй, самое время это сделать. Команда прекрасная. Но у меня такое ощущение что сегодня „Челси“ может преподнести сюрприз», — добавил собеседник «360».

Что касается «горожан», то хотя они выиграли АПЛ, но в Лиге чемпионов все время вылетали, не доходя до финала. Сейчас команда в оптимальном состоянии и, конечно, они являются фаворитами. Но у «Челси» шансы тоже очень высоки, уверен Раппопорт.

«Очень удачно, что в клуб пришел Тухель. В прошлом году он, кстати, играл в финале, будучи еще тренером „ПСЖ“, но проиграл. Так что теперь у него снова есть возможность выиграть такой престижный приз. Я, если честно, не удивлюсь, если „Челси“ выиграет», — заключил он.

Финальный матч состоится 29 мая в 22:00 по московскому времени. Встреча пройдет на «Эштадиу до Драгау» в Португалии.