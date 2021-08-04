Экс-тренер «Зенита» оценил назначение Семина в «Ростов»

Решение назначить Юрия Семина тренером «Ростова» после ухода оттуда Валерия Карпина было оптимальным. Семин в хорошей форме и настроен работать, поэтому с ним клуб сможет добиться хороших результатов, заявил «360» футбольный эксперт и бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт.

По мнению специалиста, из всех неработающих сейчас тренеров Семин был самым удачным кандидатом.

«Это правильное успешное назначение. Он оптимальный кандидат, в хорошей физической форме, заряжен на работу. <…> Он может спокойно решить все вопросы с „Ростовом“», — сказал он.

На уход Карпина из клуба, по словам Раппопорта, могли повлиять два поражения его подопечных в РПЛ: 23 июня «Ростов» со счетом 0:2 проиграл «Динамо», а потом в воскресенье потерпел поражение от петербургского «Зенита со счетом 2:4.

Предполагалось, что он сможет совмещать работу в сборной и работу в «Ростове». Но этого не случилось. Раппопорт добавил, что Карпин принял правильное решение и в итоге сможет вывести российскую сборную на чемпионат мира.

Сам Карпин попрощался со своей командой накануне, 3 августа. Футболисты приехали к нему домой с тортом и разноцветным дымом. Они трогательно попрощались.

Ближайший матч «Ростов» проведет 8 августа против «Химок».