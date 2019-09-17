Экс-тренер «Зенита» обрадовался освобождению Кокорина
Бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат отреагировал на освобождение футболиста Александра Кокорина. Спортсмен освободился по УДО. Об этом сообщил сайт Sport24.
Дик Адвокат отметил, что рад выходу Кокорина на свободу.
«Я очень рад, что Кокорин вышел на свободу. Он очень хороший парень. Саша еще молод и может делать свою работу хорошо. Желаю ему всего самого хорошего», — сказал он.
Сегодня Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева досрочно освободили из белгородской ИК-4 из-за хорошей характеристики, сообщила «Газета.ru». Они отбывали наказание в колонии с 4 июля. 6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайство футболистов на УДО.