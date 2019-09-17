Экс-тренер «Зенита» обрадовался освобождению Кокорина

Дик Адвокат отметил, что рад выходу Кокорина на свободу.

«Я очень рад, что Кокорин вышел на свободу. Он очень хороший парень. Саша еще молод и может делать свою работу хорошо. Желаю ему всего самого хорошего», — сказал он.

Сегодня Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева досрочно освободили из белгородской ИК-4 из-за хорошей характеристики, сообщила «Газета.ru». Они отбывали наказание в колонии с 4 июля. 6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайство футболистов на УДО.