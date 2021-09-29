Экс-тренер «Зенита» объяснил успех «Шерифа» в матче с «Реалом»

Экс-тренер «Зенита» Борис Раппопорт раскрыл секрет победы молдавского «Шерифа» над «Реалом» в Мадриде. Накануне испанцы сенсационно уступили молдавскому клубу со счетом 1:2. После матча команда гостей закрепилась на первом месте в группе D, одержав вторую победу подряд, а «сливочные» остались на втором месте.

Футбольный эксперт, бывший тренер «Зенита» Борис Раппопорт в разговоре с «360» отметил, что в футболе такое случается. В то же время нельзя утверждать, что молдавский «Шериф» представляет настолько серьезную силу, чтобы играть с грандами на равных.

«Так сложилась игра. „Шериф“ практически всю игру оборонялся, у них было несколько контратак. Очень удачно они их завершили, особенно второй гол: парень пробил просто сумасшедшим ударом. Думаю, дай ему еще несколько раз так пробить, вряд ли он так попадет. Они заслужили эту победу, они бились, сражались», — прокомментировал результат игры Раппопорт.

Эксперт считает, что успешная игра за «Шериф» может послужить для футболистов трамплином для перехода в более серьезные европейские клубы. Между тем эксперт назвал созданные в молдавской команде условия комфортными для развития футбола.

Борис Раппопорт также выразил мнение о том, что футболисты «Реала» уступили гостям из-за недооценки соперника. Экс-тренер заявил, что в футболе бывает такое, когда команда, имеющая колоссальное преимущество, может проиграть.

Встреча состоялась вечером 28 сентября. Счет в матче открыли гости — гол забил атакующий полузащитник Джасурбек Яхшибоев. В середине второго тайма французский нападающий «Реала» Карим Бензема с пенальти сравнял счет, однако за минуту до окончания основного времени встречи красивым ударом в дальний угол отметился экс-футболист «Тамбова» Себастьян Тиль. Победный счет продержался до конца встречи.

В понедельник, 27 сентября, главный тренер сборной России по футболу объявил состав команды для матчей с национальными командами Словакии и Словении. Встречи состоятся 8 и 11 октября, российская сборная сейчас занимает второе место в своей группе, уступая лидерство команде Хорватии по дополнительным показателям.