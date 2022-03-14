Экс-тренер «Зенита» Луческу высказался о дисквалификации российских спортсменов

Против российских спортсменов ввели ряд санкций. Причина этого кроется в ситуации на Украине. Бывший тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу высказался об этих нововведениях. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на эфир Radio Anch’io Sport.

По словам тренера, спортсменам нельзя ограничивать возможности. Он заявил, что политическая обстановка не должна влиять на «право быть чемпионами».

«Для меня спорт не имеет ничего общего с политическими причинами. Спорт — это культура, они ошибаются. Люди должны продолжать выходить на поле в спортивных соревнованиях», — заметил Мирча Луческу.