Экс-тренер «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»

Бывший тренер «Шахтера» и «Зенита» румын Мирча Луческу теперь будет руководить футболистами из киевского ФК «Динамо». Он заключил контракт с клубом на два года.

Позже договор можно будет продлить на год, сообщила пресс-служба клуба.

«Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского „Динамо“, он завоюет много титулов и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам», — заявил президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис.

Он пожелал новому тренеру удачи и подчеркнул, что в случае необходимости всегда поможет. Сам Луческу признался, что соскучился по Украине. Он назвал киевское «Динамо» клубом с талантливыми футболистами и великими традициями.

«Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями», — сказал он.

Мирча Луческу начал свою карьеру как футболист. Одно время он играл за бухарестское «Динамо». В конце 1970-х стал тренером, успел поработать в более чем десяти клубах и национальных сборных. Тренировал футболистов в Румынии, Турции, Италии, на Украине, в России. Сейчас Луческу является одним из самых успешных тренеров в мире.

В «Шахтере» румынский специалист работал с 2004 по 2016 год. Под его руководством команда восемь раз становилась чемпионом Украины.