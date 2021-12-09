Экс-тренер «Спартака» возглавил «Лейпциг»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавил «Лейпциг». Контракт с 36-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2023 года.

Новость о назначении опубликовали в Twitter футбольного клуба. Он сменит на посту тренера Джесси Марша.

В тренерский штаб «Лейпцига» с Тедеско войдут Андреас Хинкель и Макс Урванчки, с которыми он также работал в «Спартаке».

До мая 2021 года Доменико Тедеско был главным тренером московского «Спартака». На посту он проработал два года. Вместе с красно-белыми немец стал серебряным призером Тинькофф РПЛ-2020/21. Также Тедеско работал с немецкими командами «Шальке» и «Эрцгебирге».

В чемпионате Германии «Лейпциг» занимает 11-е место. В 14 матчах он набрал 18 очков.

Тедеско в «Спартаке» сменил Руй Витория. С ним московский клуб в таблице РФПЛ находится на девятой строчке. Однако больше успеха у португальский тренер добился в Лиге Европы: «Спартак» занимает второе место и имеет шансы выйти из группы с первого места. Для этого ему нужно победить в матче с «Легией» 9 декабря.