Экс-тренер «Спартака» отказался признавать Промеса легендой клуба

Нидерландский нападающий Квинси Промес пока не достоин звания легенды «Спартака», для этого ему нужно сделать нечто большее. Своим мнением поделился бывший главный тренер футбольного клуба Андрей Чернышов, сообщило издание «Спорт День за Днем».

«Промес оставил какой-то след, но чтобы назвать его легендой „Спартака“, он должен сделать что-то большее», — заявил Чернышов.

Он назвал легендам ФК Егора Титова, Андрея Тихонова, Дмитрия Аленичева. Промес же — один из ярчайших футболистов в новейшей истории «Спартака». Несмотря на это, причислять его к легендам еще рано, добавил главный тренер.

Промес хорошо показал себя на чемпионате России, поэтому красно-белые сейчас получат усиление. По мнению Чернышова, у футболиста есть амбиции. Спортсмен приезжает не просто за зарплатой.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, напомнила «Газета.ru». Вместе с командой футболист выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. Потом он перешел в «Севилью», которая продала его в «Аякс». Из клуба в Амстердаме 29-летний игрок вернулся в российскую команду. Перед этим он подписал контракт на 3,5 года — до лета 2024-го.